Lottenberg, presidente do Eisntein e ex-Amil, filia-se ao DEM e espera convite de Bolsonaro

O presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Albert Eisntein, Claudio Lottenberg, também teria o objetivo de ganhar mais visibilidade e, por consequência, ser vice na chapa do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB)

247 - Cotado para suceder Luiz Henrique Mandetta no ministério da Saúde, o presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Albert Eisntein, Claudio Lottenberg, filiou-se ao DEM nas últimas semanas também com o objetivo de ganhar a vaga de vice na chapa do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), na eleição municipal deste ano. A informação é da revista Crusoé. Ele já avisou o partido, porém, que vai aceitar a oferta de Jair Bolsonaro se for convidado.

Mandetta avisou que será demitida ainda nesta semana. Ele e Bolsonaro têm posições diferentes em relação às estratégias de combate ao coronavírus. Enquanto o ministro defende o isolamento social, o ocupante do Planalto chegou a pedir a reabertura do comércio e já saiu às ruas para atos, mesmo após a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendar que as pessoas evitem aglomerações.

O Brasil tem pelo menos 25,7 mil confirmações e 1.557 mortes provocadas pelo coronavírus.

