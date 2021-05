Luís Costa Pinto: O que o 13 de maio de 1993 nos ensina para hoje?

"Não está tudo bem para a oposição no ano que vem só porque as pesquisas DataFolha e PoderData divulgadas ontem põe Lula no lugar que lhe é devido desde 2018, o de franco favorito para o pleito presidencial. Há tempo para a extrema-direita aliar-se de novo à direita e a parte do centro político", escreve o jornalista Luís Costa Pinto edit

Por Luís Costa Pinto - Há 28 anos o jornal O Estado de S Paqulo publicava em sua página de Ciência que, em 2015, sondas da Nasa pousariam no planeta Plutão. O jornal O Globo, em suas páginas de Economia, registrava que a inflação anualizada atingia 2.500% - recorde histórico do País – e que o recém-empossado ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso reunira-se com a bancada do PMDB no Congresso (naquela época o PMDB, sozinho, era uma espécie de Centrão do presidente Itamar Franco, que assumira com o impeachment de Fernando Collor). FHC prometera aos peemedebistas fazer “algo” contra a inflação até o início do ano seguinte. O PSDB, partido de Fernando Henrique, concedia poderes naquele dia, 13 de maio de 1993, aos cearenses Tasso Jereissati e Ciro Gomes para que negociassem uma aliança de centro-esquerda em apoio a Luiz Inácio Lula da Silva para as eleições de 1994. Lula corria praticamente sozinho no cenário pré-eleitoral. No Congresso, sob a batuta do PMDB, que, afinal, era o Centrão de outrora, preparava-se a Revisão Constitucional prevista na própria Constituição de 1988 – seria uma oportunidade para mudar dispositivos constitucionais com quórum menor do que as duas votações com maioria de 3/5 na Câmara e no Senado para aprovar emendas constitucionais.

E o que houve no curto espaço de dez meses?

1. Fernando Henrique estruturou e pôs para trabalhar a equipe do Plano Real.

2. Escorado no Real e no bem-sucedido ataque à inflação, que foi derrotada, FHC seria eleito em 1º turno em outubro de 1994.

3. O PSDB, por meio da dupla Tasso e Ciro, ensaiou uma aliança de centro-esquerda com o PT de Lula apenas para cozinhar o galo do petista enquanto o Real era estruturado. Houve ciência política ali – e ela estava a favor do bloco de centro construído a partir de FHC.

4. Com medo de Lula, a Revisão Constitucional resumiu-se a duas mudanças estruturais na Constituição: reduzir o mandato presidencial para 4 anos – depois, Fernando Henrique aprovaria a reeleição ao custo que político que se revelou depois – e criar o Fundo Social de Emergência – na verdade, a efetivação do contingenciamento do Orçamento, medida essencial para implementar o Plano Real.

Em síntese: não está tudo bem para a oposição no ano que vem só porque as pesquisas DataFolha e PoderData divulgadas ontem põe Lula no lugar que lhe é devido desde 2018, o de franco favorito para o pleito presidencial. Há tempo para a extrema-direita aliar-se de novo à direita e a parte do centro político e urdir um projeto que seja capaz de derrotar a esquerda reunida sob a liderança inconteste de Lula. No cenário atual, a personagem mais descartável a esse projeto é Jair Bolsonaro.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista ao nosso boletim sobre o tema:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.