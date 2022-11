Luiz Marinho diz que terceiro mandato de Lula será seu governo mais amplo

Apoie o 247

247 – O deputado eleito Luiz Marinho (PT-SP), que é também presidente do Partido dos Trabalhadores em São Paulo e um dos interlocutores mais próximos do presidente eleito Lula, afirmou, em entrevista aos jornalistas Guilherme Pimenta e Andrea Jubé, do Valor Econômico, que o governo lutará pelo fim do orçamento secreto e pregou um governo amplo.

Marinho disse ainda que será um escudeiro de Lula no Legislativo. “Se o presidente me chamar agora [para o Executivo], eu diria: ‘Não faça isso, me deixa lá na Câmara. Monte o governo e faça ele andar’”, afirmou. "Os partidos sabem que Lula vai querer cuidar do Brasil e do povo brasileiro. O orçamento secreto terá de transitar para uma transparência total, de preferência logo. Não sei se vamos conseguir, pode ser um processo, talvez seja necessário um gradualismo nisso, mas precisamos resgatar a condição de planejar o país", disse ainda Marinho. "É preciso acabar com o orçamento secreto, não tem outra palavra. Não faz nenhum sentido o presidente do Senado ou da Câmara ter em suas mãos, junto com o relator, mandando e desmandando no Orçamento. Acaba com o sistema presidencial. Isso não dá para conviver. Evidente que tem um Orçamento em vigor em 2023 praticamente pensado, então pensar uma transição para 2024 pode aceitar. Mas, além disso, é inaceitável. Se a gente vai ter força para acabar logo no início eu não sei dizer, mas temos de perseguir o fim dele", pontuou.

Sobre a natureza do terceiro mandato de Lula, Marinho foi claro. "Nunca foi um governo do PT. Nem o primeiro nem o segundo governo Lula. É um processo de composição. Este é um outro momento, imagino eu que Lula montará um governo mais amplo do que os outros. Existia o núcleo duro formado por membros do PT, mas nem todos. [Henrique] Meirelles nunca foi do PT e estava no núcleo. Temos que governar no mesmo processo que venceu a disputa. Teremos muita gente aqui de outros partidos participando", afirmou Marinho, que não poupou elogios ao vice. "Alckmin tem demonstrado uma vontade grande de colaborar. Se aproximou numa velocidade que nós nem imaginávamos de Lula e virou fiel escudeiro. A sinalização para o conjunto da sociedade não poderia ser melhor", afirmou.

