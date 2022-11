Lula abre diálogo para distensionar relações com o STF

Apoie o 247

ICL

247 - Interlocutores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão em contato com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para abrir um canal de diálogo entre o Executivo e o Judiciário, além de sinalizar que o novo governo está disposto a manter uma boa relação com a Corte.

“Até mesmo os ministros Nunes Marques e André Mendonça, os dois indicados pelo atual presidente, Jair Bolsonaro, abriram diálogo com integrantes do PT após a eleição, num gesto interpretado por aliados do petista como sinalização de boa vontade com a nova gestão”, diz o jornal O Globo.

Ainda segundo a reportagem, o ex-governador, ex-juiz e senador eleito Flávio Dino (PSB-MA); o procurador da Fazenda Jorge Messias, cotado para assumir a Advocacia-Geral da União (AGU); além do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e do deputado Paulo Teixeira (PT-SP), que têm atuação ativa na Corte, são os encarregados de fazer a ponte entre a Corte e o novo governo. Advogados que integram o grupo Prerrogativas também estão atuando nesta direção.

No caso dos indicados por Bolsonaro, o contato foi feito por meio de aliados com quem já tinham relações anteriores. Nunes Marques ligou para o senador eleito Wellington Dias (PT-PI) logo após a vitória de Lula. Os dois são do Piauí, e a mulher do ministro trabalhou no gabinete de Dias no Senado entre 2011 e 2014, antes de o petista se eleger governador. Mendonça, por sua vez, procurou o senador Paulo Rocha (PT-PA), que o ajudou a vencer resistências na bancada petista quando foi indicado para o STF. Na conversa, o ministro se colocou à disposição para dialogar e afirmou ter clareza de que o processo eleitoral foi transparente”, diz o periódico.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.