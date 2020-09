Lula: acho que Dallagnol se escondeu atrás da doença da filha para justificar a saída da Lava Jato

O ex-presidente Lula desconfia que o procurador Deltan Dallagnol “se escondeu atrás da doença da filha dele para justificar a saída” da operação Lava Jato. “Se ela tiver doente que Deus a ajude porque tenho por ela o respeito que ele não teve pelo meu neto que morreu com 6 anos”, disse edit

247 - O ex-presidente Lula, em entrevista concedida ao portal Fórum nesta sexta-feira (4), desconfia que o procurador “Dallagnol se escondeu atrás da doença da filha dele para justificar a saída”.

“Se ela tiver doente que Deus a ajude porque tenho por ela o respeito que ele não teve pelo meu neto que morreu com 6 anos”, acrescentou.

Deltan anunciou na última segunda-feira (31) que irá se desligar da coordenação da força tarefa para se dedicar aos cuidados da filha.

Integrantes do Ministério Público Federal que integravam a “Lava Jato”, incluindo Deltan, após a morte de seu neto Arthur, de apenas seis anos, fizeram pouco do luto do ex-presidente Lula diante de seu luto, como revelou mensagens expostas pela Vaza Jato em 2019.

Veja:

