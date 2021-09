Lula adverte que Bolsonaro não está morto e tem a caneta na mão

O ex-presidente afirmou que os "defensores do 'nem nem' partem do pressuposto de que o Bolsonaro está morto" e acham que não podem "bater" só no atual governo porque "se não ganho no primeiro turno" edit

247 - Em entrevista nesta quarta-feira (29) à Rádio Capital Cuiabá, na qual afirmou que a mídia tradicional está fazendo uma espécie de "vestibular" para encontrar um candidato da chamada "terceira via" para 2022, o ex-presidente Lula falou sobre os defensores do "nem Lula nem Bolsonaro".

O petista advertiu que Jair Bolsonaro não está morto e tem a máquina pública a seu favor. Mesmo assim, destacou o petista, os adeptos do "nem nem" se preocupam com sua eventual vitória no primeiro turno das próximas eleições.

"Defensores do 'nem nem' partem do pressuposto de que o Bolsonaro está morto. Não é verdade. Ele tem a caneta na mão. Mas eles acham que não podem bater só no Bolsonaro se não ganho no primeiro turno. É a lógica deles. Mas eu estou tranquilo, calejado. Meu casco é forte. Vivo isso há muitos anos", afirmou.

Em menção ao PSDB, Lula disse que o partido "costumava fazer campanha civilizada". "Uma coisa era disputar contra o FHC, contra o Serra, outra coisa é disputar com o troglodita do Bolsonaro".

Alta dos combustíveis

O ex-presidente também falou da alta dos combustíveis, que aperta ainda mais o bolso dos brasileiros em meio a um ambiente inflacionário. "Mais uma alta do diesel. Não tem explicação subordinar os preços dos combustíveis ao mercado internacional. O que está acontecendo é que a Petrobras está acumulando verba para pagar acionista americano. Não tem explicação".

