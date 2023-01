Lula agradece Caiado por apoio contra golpistas bolsonaristas

Por sua vez, Caiado elogiou a iniciativa do governo Lula de promover o diálogo com governadores edit

247 - O presidente Lula e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), trocaram cordialidades nesta sexta-feira (27).

Durante a reunião de governadores em Brasília, Caiado, que era apoiador de Jair Bolsonaro (PL) mas repudiou os atos terroristas do 8/1, elogiou a iniciativa do mandatário petista de valorizar a relação com todos os gestores estaduais, independentemente da ideologia de cada um.

Por sua vez, Lula fez um agradecimento especial ao governador goiano por bloquear ônibus que continham bolsonaristas golpistas nas divisas entre Goiás e o Distrito Federal.

