"Lula ainda é o termômetro da nossa democracia", diz Paulo Moreira Leite

"Enquanto Lula seguir impedido de disputar eleições, o Brasil terá uma democracia capenga, pele metade, que não anda pelas próprias pernas", apontou o jornalista Paulo Moreira Leite em participação no programa Bom dia 247. Assista edit

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no programa Bom Dia 247 desta sexta-feira (25), comentou sobre o oitavo processo arquivado contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Lula ainda é o termômetro da nossa democracia. Enquanto ele seguir impedido de disputar eleições, o Brasil terá uma democracia capenga, pele metade, que não anda pelas próprias pernas”, avaliou.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) suspendeu a ação da Lava Jato que trata de doações feitas pela empreiteira Odebrecht ao Instituto Lula até que a defesa tenha acesso a todos os documentos sobre o caso.

Segundo o jornalista, “cada vez que seus advogados conseguem mais uma vitória na justiça, fica claro que Lula foi alvo de uma perseguição”.

“O STF se recusa a votar a suspeição de Sergio Moro, somente assim será feito justiça, mas eles exitam, pois não querem ser confrontados pela omissão”, completou.

Saiba mais

O Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4) paralisou ação da Lava Jato que trata do suposto crime de lavagem de dinheiro de doações feitas pela empreiteira Odebrecht ao Instituto Lula. A suspensão do processo atendeu a um pedido feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e é válida até que os advogados tenham acesso a todos os documentos relativos à denúncia. Além dele, Antônio Palocci e Paulo Okamotto também figuram como réus.

