Lula: ainda temos seis dias de muito trabalho para a nossa posse

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), usou o Twitter nesta segunda-feira (26) para iniciar a contagem regressiva da última semana para sua posse como - mais uma vez - presidente da República.

"Bom dia. Chegamos à última semana do ano e hoje volto para Brasília. Ainda temos 6 dias de muito trabalho para a nossa posse e daí o início do nosso governo. Uma nova página para o Brasil, com mais democracia e direitos para o povo brasileiro. Uma boa semana para todos", publicou Lula.

A última semana sob o governo Jair Bolsonaro (PL) e que marca a véspera da posse de Lula é marcada por tensão, desde que em Brasília foi preso um homem que, inspirado pelas palavras de Bolsonaro, planejava um atentado terrorista de grandes proporções no aeroporto da capital federal.

Diante deste episódio, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), afirmou que os procedimentos de segurança para a cerimônia de posse de Lula serão revistos. Além disto, instalou-se uma discussão sobre mudar - ou não - o formato da posse, evitando o desfile de Lula em carro aberto, por exemplo, e reduzindo o evento a locais fechados, onde poderia haver maior controle do ponto de vista de segurança.

