Lula ao El País: "tenho que voltar para que os brasileiros possam, outra vez, comer três vezes ao dia"; assista

247 - O ex-presidente Lula, que fez sucesso em viagem à Europa, na qual foi tratado como o real presidente do Brasil e como o líder mundial na luta contra a extrema direita, disse em entrevista ao El País, maior jornal da Espanha, que quer voltar à Presidência da República para, novamente, tirar os brasileiros da miséria.

O petista afirmou que, caso volte a assumir o posto de presidente do Brasil, não pode fracassar: "tenho que construir com outras pessoas e outros partidos um programa para o Brasil. Tenho que fazer uma aliança, porque o importante não é apenas ganhar as eleições, é você governar depois. Eu não posso voltar para fracassar, e por isso eu tenho temor. Eu tenho que voltar para fazer o Brasil recuperar o seu prestígio internacional. Eu tenho que voltar para fazer com que o povo brasileiro possa, outra vez, comer três vezes ao dia".

