Lula aproveita dia de descanso para plantar mudas de sumaúma no Palácio da Alvorada (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em um raro momento de lazer e descanso, o presidente Lula dedicou a manhã deste sábado (20) para realizar uma atividade inusitada nos jardins do Palácio da Alvorada, sua residência oficial em Brasília. Lula optou por plantar duas mudas de samaúma, árvore conhecida como a "rainha da Amazônia". “ Eu acho que elas vão vingar porque eu tenho a mãe santa para plantar coisas”, comemorou o presidente.

A samaúma, uma espécie gigante, pode atingir impressionantes 70 metros de altura quando adulta, com um tronco na base que pode chegar a 3 metros de diâmetro. O ato simbólico do presidente em contribuir para o verde do jardim foi acompanhado pela primeira-dama Janja Silva, que registrou o momento em vídeos utilizando seu celular.

continua após o anúncio

Protegido pelo forte sol da manhã com um chapéu panamá, Lula trabalhou no jardim auxiliado pela equipe de jardinagem do Palácio da Alvorada. Essa aparição em um momento de descontração na área externa do palácio tem sido uma raridade durante o mandato do presidente.

A chegada do presidente a Brasília na sexta-feira à noite (19) marcou o fim de uma série de eventos em sua agenda. Lula iniciou um giro de viagens pelo Brasil no primeiro semestre de 2024, já vislumbrando as eleições estaduais e municipais. Seu itinerário incluiu participações em eventos nas cidades de Recife (PE), Fortaleza (CE), Ipojuca (PE) e Salvador (BA), antes de dedicar parte do seu sábado à atividade verde nos jardins presidenciais.

continua após o anúncio

Sábado plantando sementes de um futuro mais verde no Alvorada. A Sumaúma. Pensando no futuro. 🌱 pic.twitter.com/vaCHse7Q6M — Lula (@LulaOficial) January 20, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: