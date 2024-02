Lula avalia visita ao México quando viajar aos EUA

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está considerando a possibilidade de incluir o México em sua agenda durante a viagem que fará aos Estados Unidos em setembro. A viagem tem como objetivo a participação na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Segundo a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, Lula havia cogitado uma visita ao México no primeiro semestre, porém, a agenda intensa inviabilizou essa possibilidade. A decisão de incluir o México na rota da viagem foi reavaliada, considerando que, em setembro, a eleição presidencial mexicana já terá sido realizada.

continua após o anúncio

O cenário político no México é marcado por uma eleição inédita, onde duas mulheres se enfrentarão nas urnas. Claudia Sheinbaum, herdeira política do presidente Andrés Manuel López Obrador, competirá com Xóchitl Gálvez, representante da coalizão Frente Ampla pelo México.

Além de ser uma disputa histórica em termos de gênero, a eleição destaca-se pela polarização das forças políticas mexicanas. Desde sua ascensão ao poder em 2018, López Obrador, conhecido como AMLO, rompeu com o Partido da Revolução Democrática (PRD) e estabeleceu uma nova legenda, o Movimento de Renovação Nacional (Morena).

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: