Lula: Bolsonaro precisa entender que "nem militar nem evangélico tem que ser tratado como gado"

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o tratamento que Jair Bolsonaro tem dado a evangélicos e a militares, apostando neste segmento para ganhar a eleição de 2022, mesmo com o avanço de investigações sobre corrupção e com a estagnação econômica.

"Nem militar nem evangélico tem que ser tratado como gado. Vamos fazer discurso pro cidadão. Trato evangélico com o mesmo respeito que trato católico e trato militar com respeito que trato o civil. Quem vai votar é o cidadão", disse o petista nesta terça-feira (13) à Rádio Bandeirantes.

Bolsonaro teve um encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, nessa segunda-feira (12). Em entrevista à imprensa após a reunião com o magistrado, ele disse: "vamos rezar o pai nosso aqui, vamos? Vamos rezar? Vamos lá, vamos ajudar, vamos rezar o Pai Nosso".

Pesquisa presencial do Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), divulgada no dia 24 de junho apontou que Lula tem 41% dos votos entre os eleitores evangélicos, contra 32% de Bolsonaro.

Bloqueio contra Cuba

Em seu depoimento, Lula também criticou o embargo econômico dos Estados Unidos contra Cuba e se disse "frustrado" com o comportamento do presidente americano, Joe Biden.

"O bloqueio é uma forma de matar seres humanos que não estão em guerra. Do que os EUA têm medo?", questionou Lula na entrevista.

