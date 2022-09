Lula celebra Paulo Freire e destaca frase do educador: "unir os divergentes para melhor enfrentar os antagônicos"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou, nesta segunda-feira (19), durante evento com a presença de Guilherme Boulos (Psol), Luciana Genro (Psol), Cristovam Buarque (Cidadania), Marina Silva (Rede), Fernando Haddad (PT), Henrique Meirelles (União Brasil) e João Vicente Goulart (PCdoB), a importância do educador e filósofo Paulo Freire para a educação no Brasil. Lula destacou frase do educador aplicável ao atual momento político-social vivido no país, onde se faz necessário o somatório de forças para vencer Bolsonaro e manter a democracia. Nesta segunda(19), se estivesse vivo, Paulo Freire completaria 101 anos.

“Os grandes mestres nunca se cansam de nos ensinar. Paulo Freire, que hoje faria 101 anos, nos deixou uma lição que vale para o grave momento que estamos vivendo: 'é preciso unir os divergentes, para melhor enfrentar os antagônicos'. Vamos juntos pelo Brasil!"

Nesta segunda, Lula (PT) recebeu apoio de sete ex-candidatos à Presidência da República, além de Geraldo Alckmin (PSB), que é atualmente seu candidato a vice-presidente. Todos destacaram a necessidade de derrotar Bolsonaro e superar o risco à democracia que ele representa.

