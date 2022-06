Lula: “chapa com Alckmin é demonstração de que responsabilidade fala mais do alto do que divergências”

Apoie o 247

247 - Em entrevista à rádio Itatiaia Vale do Aço, nesta quarta-feira (8), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a união dele com o ex-governador Geraldo Alckmin para disputar as eleições deste ano tem o propósito de consertar o Brasil. Para Lula, a responsabilidade sobrepõe as divergências que possam existir entre os dois: “É por isso que eu e Alckmin estamos juntos”

Lula destacou também que o Brasil voltará a ser a sexta economia do mundo. “Vamos aumentar o salário mínimo, vamos facilitar a venda do pequeno e médio produtor rural, vamos fazer com que o agronegócio sério, que não está desmatando, continue exportando porque o Brasil precisa disso. Nós queremos criar, quem sabe, milhares de cooperativas nesse país, de pequenos e médios empreendedores, de mulheres e de homens para que esse país volte a ser um país alegre, um país festivo”.

O ex-presidente lembrou que, quando deixou o governo, o PIB brasileiro crescia a 7,5% o PIB e o salário mínimo aumentava todo ano, o que não acontece hoje. “Parou por que? Parou porque nós temos um governo incompetente, um governo que não entende de economia, não entende de legislação trabalhista, não entende de sindicato, não entende de movimento social, não entende dos problemas das mulheres”.

Lula disse, ainda, que a disposição dele em disputar uma eleição mais uma vez é para tentar provar que o que foi destruído no Brasil pode ser reconstruído.

