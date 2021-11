Lula chega a 55% entre os que consideram Bolsonaro ruim ou péssimo, aponta PoderData

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) lidera entre os pré-candidatos à presidência em 2022 entre o segmento que avalia Jair Bolsonaro como “ruim” ou “péssimo”, segundo pesquisa PoderData, que mostra que o petista teria de 53% a 55% dos votos desse setor, caso as eleições fossem hoje.

No primeiro cenário, com o governador de São Paulo, João Doria, como candidato do PSDB, Lula chega a 53%. No segundo cenário, com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como candidato tucano, Lula vai para 55%.

A pesquisa entrevistou 2.500 pessoas em 459 municípios nas 27 unidades federativas do País, entre 22 a 24 de novembro de 2021. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

