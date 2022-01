Lula conversou com ex-governador Pezão durante viagem ao Rio

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem ampliando o leque de conversas visando a formação de alianças para o pleito presidencial de outubro para além da esquerda tradicional. Após ter conversado com o ex-senador Aloysio Nunes (PSDB) e de ter marcado uma reunião com o ex-presidente Fernando Henrique Cardozo, o petista conversou com o ex-governador Luiz Fernando Pezão, durante uma viagem ao Rio de Janeiro.

Segundo o jornalista Ancelmo Gois, de O Globo, o objetivo de Lula é ampliar o leque de alianças, por meio da união de diferentes forças políticas, com o objetivo central de “derrotar o bolsonarismo”. Nesta semana, Lula também vai conversar com o líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e pré-candidato a governador de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, e com o ex-presidente Fernando Henrique Cardozo (PSDB).

