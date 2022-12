Lula convida ex-governador Camilo Santana para ser ministro da Educação

Ex-governador e senador eleito, porém, disse preferir outra pasta, pois defende que a atual governadora do Ceará, Izolda Cela, fique com o comando do MEC edit

247 - O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou Camilo Santana (PT), ex-governador do Ceará e senador eleito, para integrar o seu quadro de ministros a partir do dia 1 de janeiro. De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, o convite foi feito na manhã de segunda-feira (12), horas antes da cerimônia de diplomação de Lula no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

“Segundo interlocutores de Camilo, Lula o convidou para ser ministro da Educação. O senador eleito, porém, respondeu que preferia assumir outra pasta, pois defende o nome da atual governadora cearense e sua aliada, Izolda Cela (sem partido), para o MEC”, diz a reportagem.

Ainda de acordo com o colunista, “Camilo tenta agora convencer o presidente eleito a nomear tanto ele quanto Izolda para pastas diferentes, o que o entorno de Lula acha difícil. No caso do senador, a negociação envolve os ministérios do Planejamento, Desenvolvimento Regional ou Cidades”.

