Lula convida ministros para primeira reunião. Objetivo é evitar anúncios antecipados

Apoie o 247

ICL

247 - Oswaldo Malatesta, chefe de gabinete adjunto da agenda do presidente Lula, enviou um convite aos 37 ministros do governo para a primeira reunião ministerial, que ocorrerá às 9h30 de sexta-feira (6), no Palácio do Planalto.

Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a reunião servirá para reafirmar que propostas só devem ser encaminhadas depois da aprovação de Lula.

"O presidente já marcou a primeira reunião ministerial, para, inclusive, organizar e reafirmar, e ele acabou de me dizer, qualquer proposta só será encaminhada, evidente, depois da aprovação do presidente da República", disse Rui Costa, segundo a Folha de S. Paulo.

"E qualquer proposta, ele vai dizer isso na reunião, passará necessariamente pela Casa Civil antes de sua análise", acrescentou.

As declarações do ministro vêm após ele ter de vir a público para esclarecer que o governo não está avaliando neste momento a revisão de reformas anteriores. O comentário veio um dia depois de o novo ministro da Previdência, Carlos Lupi, ter criticado em seu discurso de posse o que chamou de "antirreforma" da Previdência do governo Jair Bolsonaro, sinalizando que pode discutir mudanças.

Veja a íntegra do convite aos ministros:

Reunião Ministerial

Prezado Ministro, vossa senhoria está convidado para uma reunião ministerial que será realizada no dia 6 (sexta-feira), às 9h30 da manhã, no Palácio do Planalto.

Atenciosamente,

Oswaldo Malatesta

Chefe do Gabinete Adjunto de Agenda do Gabinete Pessoal do Presidente da República

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.