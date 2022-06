Lula convoca povo brasileiro a construir seu programa

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou nesta terça-feira (21) que o povo poderá colaborar com o programa de governo dele através do site http://programajuntospelobrasil.com.br.

"Nós não queremos construir uma candidatura só de partidos políticos. Queremos ser a candidatura de um movimento para restabelecer a dignidade do povo brasileiro. E você pode participar também, enviando suas propostas pelo site http://programajuntospelobrasil.com.br", escreveu o petista no Twitter.

No começo do mês, a chapa entre o ex-presidente e o seu vice, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), lançou as diretrizes do programa de governo. O documento tratou, por exemplo, da necessidade de revogação da reforma trabalhista e citou estatais brasileiras como instrumentos para o desenvolvimento econômico do país.

