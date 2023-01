Lula convoca reunião ministerial para sexta-feira

Nesta quarta-feira, Lula já faz reuniões reservadas com alguns de seus ministros edit

247 - Já despachando do Palácio do Planalto, o presidente Lula (PT) convocou sua primeira reunião ministerial para sexta-feira (6), às 9h30.

Lula conta com 37 ministros e esta será a primeira vez que terá todos reunidos para uma conversa.

"Reunião Ministerial - Prezado Ministro, vossa senhoria está convidado para uma reunião ministerial que será realizada no dia 6 (sexta-feira), às 9h30 da manhã, no Palácio do Planalto", diz o convite distribuído aos titulares da pasta na noite desta terça-feira (3).

Já nesta quarta-feira (4) Lula se reúne com alguns de seus ministros, de maneira reservada, também no Planalto.

