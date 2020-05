Lula critica Bolsonaro: “a PF invadiu a casa do meu irmão e não interferi. Era irmão do Lula e não do presidente”

No Twitter, Lula ressaltou que, ao contrário de Jair Bolsonaro, nunca tentou interferir na corporação ou em outras instituições no tempo em que ficou à frente da Presidência da República. “Nunca interferi no MP, nem na CGU. Eu era presidente, mas sabia que o Brasil não era meu”, postou edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para criticar a tentativa de interferência política na Polícia Federal feita por Jair Bolsonaro. No Twitter, Lula ressaltou que nunca interferiu na corporação ou em outras instituições durante o tempo em que ficou à frente da Presidência da República. “Nunca interferi no MP, nem na CGU. Eu era presidente, mas sabia que o Brasil não era meu”, postou o ex-presidente.

Na postagem, Lula destacou que “ainda era presidente e a PF invadiu a casa do meu irmão e não me intrometi, entendi que era irmão do Lula e não do presidente da República”.

A crítica de Lula vem na esteira da acusação feita pelo ex-ministro Sergio Moro de que Bolsonaro teria tentando interferir na Polícia Federal. A acusação de Moro levantou a suspeita de que Bolsonaro queria trocar o comando da corporação para blindar a família de investigações.

Confira a postagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o assunto.

É bom lembrar que nunca interferi na PF, nunca interferi no MP, nem na CGU. Eu era presidente, mas sabia que o Brasil não era meu. Ainda era presidente e a PF invadiu a casa do meu irmão e não me intrometi, entendi que era irmão do Lula e não do presidente da República. — Lula (@LulaOficial) May 14, 2020

