Lula dá aula de soberania ao fazer o balanço de sua viagem à China

247 – “Quando converso com os Estados Unidos, não me preocupa o que a China vai pensar. Estou conversando sobre os interesses soberanos do meu país. Quando converso com a China, também não me preocupa o que os Estados Unidos estão pensando. É assim que fazem todos os países”, disse o presidente Lula, em seu balanço sobre a viagem à China. Confira:

