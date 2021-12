Lula da Silva: “governar com inclusão é quebrar barreiras”

O ex-presidente do Brasil concedeu entrevista exclusiva ao Télam e à TV Pública, na qual se referiu aos desafios que a região enfrenta. "Não devemos nos render, nunca podemos desistir", disse Lula edit

Agenda Peronista - Luiz Inácio Lula da Silva é uma das grandes figuras latino-americanas. Daquelas que marcam não apenas um pensamento, mas definem a história. Hoje representa, entre muitas outras coisas, a grande luta contra a desigualdade em um mundo cada vez mais desigual e injusto, e também a ética, a força, o autoaperfeiçoamento em termos humanos. Sua figura é sinônimo de esperança para milhões de brasileiros e brasileiros, como mostram pesquisas em seu país. Mas ele ainda não fala sobre a candidatura.

Enquanto isso, ele caminha e faz acordos no Brasil e no mundo. Sua recente turnê européia prova isso. Como confirma sua intensa visita à Argentina que se conclui com esta entrevista exclusiva para a Télam e a TV Pública, pouco antes de retornar a suas terras.

O que fazer na próxima etapa? Como imaginamos o mundo pós-pandêmico? Como imaginar que a região mais desigual do planeta, que é a América Latina, possa superar essa história e esse destino e se projetar para frente? Essas e outras perguntas foram respondidas por Lula em entrevista ao site Agenda Peronista.

