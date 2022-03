Lula defende Alckmin e diz que eventual vice do PT seria "soma zero"

Pré-candidato do PT ao Palácio do Planalto afirmou que se fizer aliança com ex-governador paulista "será uma aliança muito forte, para ganhar” edit

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu enfaticamente a aliança com o ex-governador paulista Geraldo Alckmin, na entrevista que concedeu para a Rádio Super, de Minas Gerais. Nela, Lula disse que sua decisão de se aliar com um antigo adversário não é um problema. “Contraditório seria eu ter um vice do PT. Seria soma zero”, afirmou, segundo reportagem do Valor, dizendo que uma chapa puro sangue não acrescentaria “nada” na estratégia para ampliar seus apoios. “Se eu fizer aliança [com Alckmin], será uma aliança muito forte, para ganhar”, disse.

"Fundador do PSDB e ex-governador de São Paulo por quatro mandatos, Alckmin deixou o partido em dezembro de 2021, e filiou-se na quarta-feira ao PSB, na perspectiva de ser vice na disputa presidencial. PT e PSB ainda vão formalizar o acordo e a chapa Lula-Alckmin deve ser lançada até maio", aponta a reportagem do Valor.

