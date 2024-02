Lula defende que obrigação do Estado é garantir oportunidades a mais pobres, e não atender "megaempresários"

Apoie o 247

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta quarta-feira que o Estado tem a obrigação de garantir oportunidades para que as pessoas mais pobres também possam "vencer na vida", e não atender "megaempresários que só querem saber de pedir bilhões".

Em discurso na cerimônia de inauguração do campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro no Parque Olímpico, Lula ainda afirmou que deseja que os setores mais altos da sociedade compreendam que seu governo busca apenas "elevar" as pessoas mais pobres na escala social.

Ele também criticou a visão "equivocada" de que investimentos na área da educação se tratam de gastos, acrescentando que tal argumento desmoraliza o serviço público brasileiro.

