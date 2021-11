Lula define que seu foco será a economia – e não a pauta de costumes

O ex-presidente afirmou a parlamentares que a pauta de costumes terá menos adesão em 2022 no comparativo com o ano de 2018, quando Jair Bolsonaro surfou na onda conservadora edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dito a membros do PT que a pauta de costumes, como LGBT+, por exemplo, não serão o foco da legenda, e sim temas relacionados à economia, como desemprego, inflação, fome e outros problemas do governo Jair Bolsonaro referentes à estagnação econômica.

De acordo com a coluna de Bela Megale, no jornal O Globo, o ex-presidente afirmou a parlamentares que a pauta de costumes terá menos adesão no comparativo com o ano de 2018, quando Bolsonaro surfou na onda conservadora.

Líder nas pesquisas, Lula avaliou que a pauta defendida por Bolsonaro continuará influenciando um grupo pequeno e sectário que não se conecta ao PT.

Segundo a coluna, a orientação é que o PT "fuja de armadilhas" e não gaste energia com "pregação para convertidos".

