Lula deseja sucesso a Scholz, sucessor de Merkel, e acredita que nova coalizão “aprofundará progressos” na Alemanha

Ex-presidente se encontrou com o futuro primeiro-ministro alemão, Olaf Scholz, no último dia 12. "Desejo sucesso ao companheiro", escreveu Lula nesta quarta-feira

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva desejou “sucesso ao companheiro” Olaf Scholz, atual ministro das Finanças do governo alemão e futuro primeiro-ministro, depois que partidos fecharam acordo para formar a coalizão do próximo governo.

“Desejo sucesso ao companheiro @OlafScholz, que acaba de concluir um exitoso acordo para suceder o governo da Alemanha”, escreveu Lula em sua conta no Twitter, postando a foto do encontro dos dois no último dia 12 , durante a viagem de Lula pela Europa.

“Estou seguro que essa nova coalizão plural e democrática aprofundará os progressos do bem estar do povo alemão, e permitirá contribuição cada vez maior da Alemanha para uma governança mundial mais justa”, prosseguiu Lula.

Scholz é filiado ao Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD, ou Sozialdemokratische Partei Deutschlands, em alemão), partido que venceu as últimas eleições e ficará com nove ministérios, segundo o acordo.

Futuro chanceler alemão diz ter ficado encantado com Lula

O sucessor de Angela Merkel, que ficou 16 anos no poder, disse ter ficado encantado com o ex-presidente , um dia depois do encontro. “Estou muito satisfeito com nossas boas discussões e espero continuar nosso diálogo!”, disse.

2 - Estou seguro que essa nova coalizão plural e democrática aprofundará os progressos do bem estar do povo alemão, e permitirá contribuição cada vez maior da Alemanha para uma governança mundial mais justa. — Lula (@LulaOficial) November 24, 2021





