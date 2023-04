Lula desembarca em Pequim, onde se encontra com Xi Jinping

Após participar de cerimônia de posse de Dilma no banco do Brics, em Xangai, presidente Lula chega a Pequim para encontro com Xi Jinping edit

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Pequim por volta de 12h30 (horário de Brasília) nesta quinta-feira (13). Lula se reunirá na sexta-feira (14) com o presidente da Assembleia Popular Nacional da China, Zhao Leji, e a previsão é que logo após se encontre com o presidente chinês, Xi Jinping.

De acordo com informações do jornal Correio Braziliense, ainda na sexta o petista deve participar de uma cerimônia de deposição de flores no Monumento aos Heróis do Povo e se encontrar com representantes da Federação de Sindicatos de Toda a China e com o primeiro ministro da China, Li Qiang.

O presidente Lula concederá entrevista à imprensa no sábado (15), por volta das 9h ( horário de Brasília).

Nas últimas 24 horas, Lula cumpriu uma apertada agenda de compromissos oficiais em Xangai. Participou de uma cerimônia para celebrar a posse da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no NBD (Novo Banco de Desenvolvimento), o banco dos Brics. Depois, visitou um showroom da Huawei e recebeu representantes de empreiteira e montadora chinesas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.