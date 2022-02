Lula deve encontrar França para discutir alianças e federação

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se encontrar nesta semana com o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB) para discutir as alianças para as eleições no estado. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

O Partido dos Trabalhadores pretende lançar o ex-prefeito Fernando Haddad como candidato ao governo. França também não abre mão da candidatura própria.

A solução dos entraves em São Paulo facilitaria a formação de uma federação partidária entre os dois partidos - trata-se de uma união formal ao longo de quatro anos.

Pesquisa Ipespe, patrocinada pela XP Investimentos, apontou que, em um cenário traçado com três candidatos do campo progressista, Haddad, Márcio França (PSB) e Guilherme Boulos (PSOL), o petista segue na liderança, com 10 pontos percentuais de vantagem para França, o segundo colocado.

