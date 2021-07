Lula deve ter encontros com com líderes do Centrão em sua viagem ao Nordeste

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está articulando encontros com líderes do Centrão, bloco partidário que compõe a base aliada de Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, durante a caravana programada pelo Nordeste com início no mês de julho. O objetivo é costurar apoios regionais para a construção de uma frente ampla nas eleições de 2022.

Apesar da agenda de encontros não ter sido divulgada para evitar aglomerações, de acordo com reportagem da CNN, Lula deve se reunir com lideranças partidárias do Centrão na Bahia, Piauí e Paraíba. Na Bahia, primeiro destino da agenda de viagens que deve ser iniciada no final de julho, Lula programa um encontro com o vice-governador João Leão, do PP.

No Piauí, a ideia é que o encontro ocorra com lideranças do PSD, partido que, no estado, integra a base de apoio do governador Wellington Dias, do PT e com o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP e um dos líderes do centrão mais afinados ao governo federal.

Na Paraíba, ainda segundo reportagem, o diálogo de Lula é com o governador João Azevêdo, do Cidadania e também com o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do PP, e com o ex-prefeito de João Pessoa Luciano Cartaxo, do PV.

