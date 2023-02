Lula diz em mensagem ao Congresso que buscará consenso para aprovação de medidas prioritárias

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, na tradicional mensagem ao Congresso Nacional, que a busca por acordos terá início com medidas provisórias que já aguardam votação no Legislativo, caso da que trata do Bolsa Família, além de propostas de organização fiscal.

Lula indicou ainda que trabalhará para a retomada de investimentos públicos e privados como instrumentos para a geração de emprego, enfatizando a necessidade de um desenvolvimento atento à sustentabilidade ambiental.

"O trabalho e a busca pelo consenso começam desde já com um debate que precedeu a deliberação sobre medidas provisórias que entendemos fundamentais neste início do governo. São textos relativos à reestruturação do Estado e recriação de ministérios, além de retomada e do fortalecimento do Bolsa Família", disse Lula, na mensagem.

"Lembro ainda das medidas de recuperação das contas públicas que apresentamos em 12 de janeiro, que também esperamos serem aprovadas pelo Congresso. No curto e no médio prazo, vamos juntos debater outros temas estruturantes", acrescentou na mensagem lida no plenário da Câmara dos Deputados, em sessão solene de inauguração dos trabalhos do Legislativo em 2023.

