Lula diz ficar imaginando que 'Deus é petista'

O ex-presidente deu o seu posicionamento ao comentar sobre o trabalho da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR) edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse imaginar que "Deus é petista". O pré-candidato ao Planalto comentava o trabalho da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-RS) como presidente nacional do partido. "Eu sinceramente de vez em quando fico imaginando que Deus é petista. Porque, sabe, permitir que a Gleisi dirija o PT com a competência que ela dirige, significa que ela é muito madura, muito responsável e muito competente", disse Lula na terça-feira (5) à rádio Lagoa Dourada, do Paraná.

O petista contou, por exemplo, ter aconselhado a dirigente que foi sua emissária em um encontro com empresários na segunda-feira (4). "Vá lá, ouça, converse, mas só não fique nervosa".

Na mesma entrevista, o ex-presidente Lula comentou a sua relação com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB).

"Eu mudei, o Alckmin mudou e o Brasil mudou. Eu fui adversário do Alckmin, não inimigo. Feliz era o Brasil que tinha disputa entre dois partidos democráticos, porque existia debate civilizado, sobre programa de governo", disse.

Intenções de votos

No primeiro levantamento feito sem o ex-juiz declarado parcial Sergio Moro (União Brasil-SP) para a disputa presidencial, Lula conseguiu 44% dos votos, de acordo com pesquisa telefônica do Ipespe, patrocinada pela XP Investimentos, divulgada nessa quarta-feira (6).

O petista alcançou uma distância de quase 15 pontos percentuais sobre o segundo colocado, Jair Bolsonaro (PL).

