Lula diz, na África, que o Brasil segue ao lado do povo palestino

247 – Durante uma entrevista coletiva na Etiópia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou o compromisso do Brasil em apoiar o povo palestino e anunciou uma nova doação para a Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina (UNRWA). Enquanto vários países, incluindo os Estados Unidos, decidiram cortar fundos para a organização, Lula enfatizou a importância de manter e reforçar as contribuições para ajudar os refugiados palestinos. "O Brasil continua ao lado do povo palestino", disse o presidente.

Além do apoio financeiro, Lula destacou a posição brasileira em defesa da existência de um Estado palestino soberano e sua admissão como membro pleno das Nações Unidas. "Em Gaza, não há guerra. O que está acontecendo é um genocídio", enfatizou o presidente, ao denunciar a violência perpetrada contra mulheres e crianças por um exército altamente preparado. "De um lado, há um exército extremamente preparado atacando mulheres e crianças. Não é soldado contra soldado", afirmou. Suas palavras ecoam a indignação diante das injustiças e atrocidades que têm assolado a região, provocando sofrimento e destruição indiscriminados.

Ao denunciar o genocídio em Gaza e reafirmar o compromisso do Brasil com a causa palestina, Lula coloca em evidência a necessidade urgente de uma ação internacional coordenada para pôr fim à violência e promover a paz na região. Assista:

