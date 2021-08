Lula diz que "Centrão é um fundo de investimento no fracasso do Bolsonaro"

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, durante entrevista ao programa Jornal da Bahia no Ar, exibido pela Rádio Metrópole nesta quinta-feira (26), que o "Centrão não é um partido político. É um fundo de investimento no fracasso de Bolsonaro, por que se tem uma coisa que deputado adora é presidente fraco. Quanto mais fraco tiver um presidente, mais os deputados fazem a farra do boi”.

Para Lula, Bolsonaro "está imaginando que o Centrão vai dar toda a sustentação a ele, o que está acontecendo é que o Centrão está tendo a maior fatia de dinheiro da história do congresso, e é importante a gente saber que ainda vai aprovar o orçamento de 2022 no final do ano, e quando os deputados pegarem seu quinhão no bolo partidário eles vão dar no pé e ele [Bolsonaro] vai ficar como ficou o doutor Ulysses Guimarães, sozinho, o Quércio, sozinho, quando disputou as eleições presidenciais”.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE