Lula diz que conversou com FHC sobre auxílio, vacinas e democracia: 'jamais seria para ele não ter candidato'

Ex-presidente Lula disse que não almoçou com FHC para impedir uma possível candidatura do PSDB ao Planalto. "Jamais iria conversar com FHC para ele não ter candidato", afirmou. O petista não falou sobre divergência com o tucano. "A gente discutiu a necessidade de nossa luta pela vacina. Discutimos a questão do auxílio de R$ 600, políticas de crédito", complementou