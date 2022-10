Lula diz que é necessário prosseguir luta contra bolsonarismo após vitória nas urnas

Ex-presidente defendeu que é necessário conscientizar a sociedade para impedir avanço da extrema-direita no Brasil edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (17) que vencerá as eleições, mas mesmo que seja derrotado nas urnas, o "bolsonarismo está criado". De acordo com Lula, será preciso conscientizar a sociedade para que o bolsonarismo não vire política definitiva no Brasil.

O ex-presidente enfatizou a necessidade de conscientizar a sociedade para que o bolsonarismo não se torne uma política definitiva no Brasil. Para Lula, é isso o que a extrema-direita está tentando fazer no Brasil e em outros países.

Lula considera que a extrema-direita internacional tem no Brasil uma representação - a família Bolsonaro - que "representa esse segmento raivoso da direita internacional."

As declarações de Lula foram feitas na tarde desta segunda-feira (17), durante encontro do petista com cerca de 200 padres, freiras e outros religiosos, informa a Folha de S.Paulo.



