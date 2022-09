Lula diz que espera celebrar vitória no primeiro turno daqui a uma semana

Apoie o 247

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um comício em Itaquera, na zona leste de São Paulo, e disse esperar celebrar a vitória no primeiro turno, daqui a oito dias. "Faltam só oito dias, a semana que vem. Ô Janja [da Silva, esposa de Lula], não é o último da campanha no dia 26 [segunda]. Não é o último ato coisa nenhuma, não. O último ato meu vai ser esperar abrir as urnas e a gente comemorar a nossa vitória no dia 1º [dia 2]", afirmou.

No evento, Lula mandou diversos recados a Jair Bolsonaro, que participou de um debate esvaziado no SBT. "Bolsonaro diz que o partido dele é o Brasil. Mas a bandeira verde e amarela pertence à história do nosso país e do nosso povo. Se Bolsonaro quer ter uma bandeira para ele, ele que crie um partido político como eu criei o PT", afirmou. "No Paraná, estão mandando informações mentirosas por mensagem para as pessoas. Como fizeram com o Haddad em 2018. Eu não vou fazer o jogo rasteiro deles", apontou ainda o ex-presidente, sobre o disparo de mensagens golpistas a partir do governo paranaense.

"Faltam só oito dias, não vamos aceitar provocações, não vamos acreditar em mentira", completou Lula.

