Lula diz que não indicará nome ao STF pensando em problema futuro para presidente

Reuters - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira em café da manhã com colunistas que não indicará um nome para o Supremo Tribunal Federal (STF) pensando em um problema futuro do presidente da República, relatou a comentarista da GloboNews Julia Duailibi, que participa do encontro, em sua conta no Twitter.

De acordo com a jornalista, o presidente também não quis se comprometer com a indicação de uma mulher ou de uma pessoa negra para a corte.

Nesta quinta foi publicada no Diário Oficial a aposentadoria antecipada no dia 11 de abril do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo. Neste ano também se aposentará compulsoriamente da corte, ao completar 75 anos, a ministra Rosa Weber.

