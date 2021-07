Lula diz que “nova política” de Bolsonaro é “ficar refém do Centrão”

247 - Poucos minutos depois de o senador Ciro Nogueira (PP-PI) confirmar que será o chefe da Casa Civil , o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou o rearranjo no governo: “E o Bolsonaro que ficava falando que ia acabar com a ‘a velha política’... Qual é a nova política dele? Ficar refém do centrão?”

O comentário foi feito num tuíte às 9h48, menos de 20 minutos depois de Ciro Nogueira ter confirmado o convite e sua nomeação para o cargo.

No mesmo tuíte, Lula ironizou o discurso bolsonarista contra a corrupção: “Falava tanto de corrupção... Ainda ontem a noite eu vi o Queiroz ameaçando ele”.

Vejas os tuítes de Lula e de Ciro Nogueira:

E o Bolsonaro que ficava falando que ia acabar com a "a velha política"...



Qual é a nova política dele? Ficar refém do centrão? Não cumpriu uma coisa que ele falou.



Falava tanto de corrupção... Ainda ontem a noite eu vi o Queiroz ameaçando ele. July 27, 2021

Acabo de aceitar o honroso convite para assumir a chefia da Casa Civil, feito pelo presidente @jairbolsonaro. Peço a proteção de Deus para cumprir esse desafio da melhor forma que eu puder, com empenho e dedicação em busca do equilíbrio e dos avanços de que nosso país necessita. — Ciro Nogueira (@ciro_nogueira) July 27, 2021

