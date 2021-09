Lula diz que o país está "paralisado" e "sem controle"

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista na manhã desta terça-feira (21) à Rádio Vitoriosa de Minas Gerais e manifestou sua enorme preocupação com a situação do Brasil. "O país está paralisado", afirmou. Mais adiante, completou: "O país tá sem controle".

"O país está paralisado. Ninguém confia em ninguém. Empresário não tem confiança. Investidor estrangeiro não confia no Brasil. Estamos retrocedendo. 15 milhões de desempregados totalmente abandonados. Que país é esse?!", disse o petista durante a entrevista.

"Vocês têm noção que tem gente colocando pedra na calçada pra cozinhar?! O povo não tem mais dinheiro pra comprar gás. Gente se queimando com álcool. É inacreditável que um bujão de gás chegue a R$ 135. O país tá sem controle", complementou.

O ex-presidente afirmou que não consegue "dormir tranquilo sabendo que esse povo que já foi tão feliz, hoje não consegue comprar comida". "Não é possível que no país que tem mais cabeça de gado no mundo, o povo não consiga mais comer carne".

"Minha preocupação agora é a barriga vazia do povo. Quem tem fome tem pressa. Ficam me perguntando o que estou achando das pesquisas... Eu não tô preocupado com as eleições agora. Sinceramente não quero saber se tô em primeiro lugar, se deixo de estar", continuou.

De acordo com pesquisa Datafolha, realizada de 13 a 15 de setembro, 85% dos brasileiros reduziram o consumo de algum alimento desde o começo do ano. Segundo o levantamento, 67% cortaram o consumo de carne vermelha. Outros itens, como arroz, feijão e macarrão, estão sendo menos consumidos por 34%, 36% e 38% da população, respectivamente.

Atualmente, há 19 milhões de pessoas em situação de fome no Brasil, de acordo com números de de 2020 da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Penssan). Eram 10,3 milhões em 2018.

Não consigo dormir tranquilo sabendo que esse povo que já foi tão feliz, hoje não consegue comprar comida. Não é possível que no país que tem mais cabeça de gado no mundo, o povo não consiga mais comer carne.

Assista à entrevista de Lula à Rádio Vitoriosa:

Lula na Rádio Vitoriosa de Minas Gerais https://t.co/g7FuYjhhWf — Lula (@LulaOficial) September 21, 2021





