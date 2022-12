Lula diz que pretende criar o Ministério da Segurança Pública, mas que primeiro é preciso "arrumar a casa"

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (9), durante o anúncio dos primeiros nomes que irão compor o seu ministério, que avalia a possibilidade de criar o Ministério da Segurança Pública. A pasta seria fruto de um desmembramento do Ministério da Justiça, que ficará sob a responsabilidade do ex-governador Flávio Dino (PSB). O novo ministério, porém, não deverá ser criado no início do mandato.

“Temos o interesse de criar o Ministério de Segurança Pública, mas a gente não pode fazer a coisa de forma atabalhoada”, disse Lula.

“O companheiro Dino tem a missão de primeiro consertar o funcionamento do Ministério da Justiça, da Polícia Federal. Nós queremos que as carreiras de Estado sejam de Estado, não queremos que policiais fiquem dando shows antes de investigar, queremos que as pessoas tratem com seriedade as investigações. Sabemos quanta gente se meteu na política de forma desnecessária. Vamos primeiro arrumar a casa e depois trabalhar a necessidade de criar o Ministério da Segurança Pública. É preciso que a gente faça com muita seriedade”, completou.

O petista também disse que o trabalho dos agentes de segurança será fortalecido durante o seu terceiro mandato. “Precisamos cuidar de quase 17 mil km seca, de quase 8 mil km de fronteira marítima. É preciso ter uma polícia altamente competente, bem formada e eu diria até bem remunerada. Isso vai estar na pauta”, afirmou.

