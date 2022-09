Lula diz que, se eleito, vai 'dar um jeito no Centrão' e mexer no orçamento secreto

"Se a gente ganhar, a gente vai ter que dar um jeito no Centrão, vai ter que mexer no orçamento secreto", frisou. edit

Apoie o 247

ICL

247 - Durante ato de campanha neste domingo (18), em Florianópolis, o candidato presidenciável Lula (PT) afirmou que, se eleito, vai ter que "dar um jeito no Centrão" e mexer no chamado orçamento secreto, instrumento que foi usado por Jair Bolsonaro para impedir o avanço de pedidos de impeachment e aprovar medidas do governo, além de instrumento de campanha.

Em comício na Praça Tancredo Neves, no Centro de Florianópolis, acompanhado de aliados e correligionários, como o candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), Lula reforçou a necessidade de eleger candidatos aliados para assegurar a governabilidade e o avanço de pautas que beneficiem a população.

"Se a gente ganhar, a gente vai ter que dar um jeito no Centrão, vai ter que mexer no orçamento secreto, vai ter que cumprir o piso da enfermagem, melhorar o piso dos professores", frisou.

Lula repeliu o discurso de Bolsonaro que e diz patriota e antisistema quando ataca o que chama de "velha política". Bolsonaro diz que seu "partido é o Brasil".

"Normalmente, um fascista que não tem partido político, que nunca organizou partido político, que não gosta do povo, não respeita ninguém, diz o seguinte: 'O meu partido é o Brasil'. E eu queria dizer para ele que o Brasil não é partido, é o nosso país", afirmou Lula.

"Esta bandeira aqui não é bandeira de um partido. É a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam este país", completou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.