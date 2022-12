Lula diz que Simone Tebet terá espaço no governo e MDB deve ficar com três ministérios

Participação do MDB foi discutida na quinta-feira (22), após Lula anunciar o nome de um novo grupo de ministros que integrarão o primeiro escalão do futuro governo Lula edit

247 - O presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deverá dar três ministérios ao MDB, que deverão ser ocupados pela senadora Simone Tebet (MS), pelo ex-governador de Alagoas e senador eleito, Renan Filho, e pelo deputado José Priante (PA). Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, Priante deverá ser a indicação do MDB da Câmara para o Ministério das Cidades, que será recriado no terceiro mandato do petista.

De acordo com a reportagem, Lula discutiu o assunto na tarde da quinta-feira (22), após o anúncio de uma nova leva de ministros que integrarão o primeiro escalão do futuro governo, com o presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi (SP), os senadores Renan Calheiros (AL) e Eduardo Braga, além do líder do partido na Câmara, Isnaldo Bulhões (AL).

“No encontro, o presidente eleito garantiu espaço para Simone Tebet no primeiro escalão, segundo interlocutores do novo governo. Após o PT negar a pasta que a senadora cobiçava, a do Desenvolvimento Social, Lula teria oferecido a ela o Ministério do Planejamento ou o do Meio Ambiente. Uma definição sobre qual será a opção derradeira de Simone é esperada para esta sexta”, ressalta o periódico.

De acordo com o deputado Isnaldo Bulhões, também teria sido acertado que o MDB será o responsável por indicar nomes para o Ministério dos Transportes e para o Ministério das Cidades. “A opção para Transportes é Renan Filho, que também havia sido sondado para Planejamento. Helder Barbalho será consultado sobre a indicação do MDB da Câmara para a equipe de Lula”, ressalta a reportagem.

