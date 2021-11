Lula é a esperança para o Brasil, diz líder da social-democracia alemã

“Lula é a esperança do Brasil para o fim da política de divisão e agitação de Jair Bolsonaro" escreveu o ex-presidente do Parlamento Europeu e um dos principais líderes do Partido Social-Democrata da Alemanha-SPD um dia depois de um dia depois de encontrar o ex-presidente brasileiro em Berlim edit

247 - Martin Schulz, ex-presidente do Parlamento Europeu e um dos principais líderes do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD), afirmou num tuíte neste sábado (13), um dia depois de encontrar-se com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Berlim: “Lula é a esperança do Brasil para o fim da política de divisão e agitação de Jair Bolsonaro. @LulaOficial, foi uma honra conhecê-lo em Berlim. Boa sorte nos próximos meses!”

Schulz esteve no Brasil em 2018 para visitar Lula quando ele estava na prisão, em Curitiba (PR), após ser condenado sem provas - neste ano, de 2021, o Supremo Tribunal Federal condenou o ex-juiz Sérgio Moro pela parcialidade contra o ex-presidente.

Schulz é atual presidente da Friedrich-Ebert-Stiftung eV (FES), fundação de direito privado de caráter político-cultural. A ideia é promover o legado político de Friedrich Ebert (1871-1925).

Também nesta sexta Lula esteve com o atual vice-chanceler e vencedor da eleição parlamentar de setembro na Alemanha, Olaf Scholz. Ele disse ter ficado encantado com o ex-presidente. "Estou muito satisfeito com nossas boas discussões e espero continuar nosso diálogo!", disse Scholz, que atualmente negocia a formação de um governo para suceder Angela Merkel.

Veja os tuítes de Schulz e Lula sobre o encontro:

