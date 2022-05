Lula e Alckmin comandam primeira reunião conjunta para discutir estratégia de campanha

Reunião conta com a participação de representantes do PT, PSB, Solidariedade, PSOL, PCdoB, PV e Rede edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice em sua chapa, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), participam nesta segunda-feira (23) da primeira grande reunião com partidos aliados para traçar as estratégias da campanha eleitoral. O encontro, que acontece no Hotel Intercontinental, na região da avenida Paulista, em São Paulo, conta com a participação de representantes do PT, PSB, Solidariedade, PSOL, PCdoB, PV e Rede.

De acordo com o blog do jornalista Gerson Camarotti, do G1, um dos pontos centrais do encontro é definir um caminho “para tirar de Lula o carimbo de um candidato do campo da esquerda e transformá-lo em um candidato de perfil de centro”. A formação de palanques estaduais em locais que ainda estão sem definição, como São Paulo, Pernambuco e Santa Catarina, e a existência de entraves na aliança - como no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, também estão entre os temas que serão abordados durante a reunião.

No período da tarde, os partidos que formam o movimento Vamos Juntos Pelo Brasil discutirão questões temáticas e específicas, como a formação do plano de governo, economia, mobilização e comunicação.

“A síntese desse encontro deverá ser incorporada na primeira reunião que cada área da campanha realizar, já com a participação dos representantes dos partidos. Para fechar o ciclo desse processo, o responsável de cada fará uma devolutiva à coordenação da coligação para que os presidentes dos partidos possam acompanhar o andamento do trabalho e ter domínio das informações. Essa dinâmica não impede que algum assunto ou alguma área da campanha possa ser objeto de debate específico no âmbito da coordenação da coligação”, diz um trecho do texto encaminhado aos partidos.

