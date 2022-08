Lula e Alckmin pretendem lançar programa de infraestrutura

O objetivo da chapa é reativar a economia do Brasil. "Pretendemos anunciar um grande programa de infraestrutura já no mês de janeiro", anunciou o ex-presidente edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, se for eleito, pretende organizar em janeiro uma reunião com os 27 governadores e com prefeitos das capitais para a indicação de quais são as principais obras infraestrutura inacabadas em seus territórios. O objetivo é reativar a economia do Brasil. "Pretendemos anunciar um grande programa de infraestrutura já no mês de janeiro", anunciou Lula durante reunião com representantes do setor da construção civil, em São Paulo (SP).

"O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi uma coisa extraordinária porque ele não foi um projeto de construção de infraestrutura pensado a partir do gabinete da Presidência da República. Ele foi construído com empresários, com governadores e com prefeitos. É o que eu pretendo retomar a partir do dia 1º de janeiro se a gente ganhar as eleições", acrescentou.

>>> Lula anuncia volta do Minha Casa Minha Vida em encontro com construção civil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O governo do PT lançou em 2007 o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Até 2015, o PAC tinha executado cerca de R$ 1,9 trilhão em obras, informou o instituto Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nós seremos parceiros na construção daquilo que interessa ao povo brasileiro. E o que eu quero fazer? Quero que cada governador indique quais são os três ou quatro projetos mais importantes de infraestrutura dos seus estados. Possivelmente, a gente se reúna com prefeitos das capitais para que eles também definem os principais projetos de infraestrutura", disse Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Participaram da reunião José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção; Yorki Estefan, vice-presidente do Sindicato da Construção Civil do Estado de São Paulo; Rodrigo Luna, presidente do Sindicato de Habitação (Secovi-SP); Romeu Chap Chap, ex-presidente do Secovi-SP; e José Romeu Ferraz Neto, presidente da Brasil Federação Internacional Imobiliária.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.