Lula e Alckmin querem atrair PSD de Kassab para fechar chapa em 2022, diz Kennedy Alencar

247 - O jornalista Kennedy Alencar afirmou, em artigo no Uol, nesta segunda-feira, 20, que o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin querem atrair o PSD, de Gilberto Kassab (ex-prefeito de São Paulo) e Eduardo Paes (prefeito do Rio de Janeiro), para fechar chapa em 2022.

“Lula e o ex-governador paulista, pensando numa aliança que seja forte eleitoralmente e sirva de embrião para a governabilidade da futura administração, querem a participação do PSD”, informou o jornalista.

Alckmin, que recentemente saiu do PSDB, deve entrar no PSB, de Márcio França, que foi vice do tucano no governo de SP. No entanto, segundo Alencar, “Kassab, que lançou a pré-candidatura presidente de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, está conversando nos bastidores sobre a hipótese de filiar Alckmin ao PSD e indicá-lo como vice de Lula”.

“Nesse caso, Alckmin agregaria um apoio político conservador às alianças tradicionais que o PT costuma fazer. O PSB, por exemplo, foi parceiro dos petistas em campanhas presidenciais”, lembra.

