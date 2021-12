Lula é favorito porque lembra prosperidade, diz Márcia Cavallari, do Ipec (ex-Ibope)

Apoie o 247

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi preso sem provas pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro para que o neofascismo neoliberal de Jair Bolsonaro chegasse ao poder, é o grande favorito para as eleições presidenciais de 2022, porque seu governo lembra os bons tempos de prosperidade generalizada na economia brasileira, segundo disse Márcia Cavallari, ex-diretora do Ibope e hoje dona do Ipec, à jornalista Miriam Leitão. "O primeiro turno será daqui a dez meses, mas os especialistas já sabem que a crise econômica estará no centro do debate", escreve a jornalista, em sua coluna .

"Nas pesquisas qualitativas, nós percebemos a memória dos bons tempos no governo Lula. As pessoas remetem a essa ideia de que naquela época eles conseguiram ter acesso a uma série de bens, uma melhoria das condições de vida, comprar casa", diz Márcia Cavallari.

"Há um bom caminho pela frente, mas por enquanto a situação favorece fortemente o ex-presidente Lula", escreve ainda Miriam.

