Lula e Gleisi reforçam necessidade de diálogo do PT com evangélicos

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reiterado a aliados a necessidade de ampliar o diálogo do Partido dos Trabalhadores com lideranças evangélicas. "Quero até fazer discussão com eles. Quero mostrar quem foi o presidente que mais os tratou com respeito", disse Lula em entrevista recente à TVT: "Não esse negócio de me batizar, não, nunca neguei que sou católico".

A busca por esse diálogo é o tema de reportagem da jornalista Anna Virginia Ballousier, publicada neste domingo na Folha de S. Paulo. "Pesquisas Datafolha mostram o apequenamento do PT nesse nicho religioso. Em 2006, às vésperas do segundo turno, 59% dos evangélicos declaravam estar com Lula, e o resto iria de Geraldo Alckmin (PSDB). Em 2018, a intenção de votos válidos era de 69% para Bolsonaro", aponta a jornalista.

"Queremos debater o porquê desse afastamento", diz a presidente da legenda, deputada Gleisi Hoffmann (PR), que aponta evangélicos como grandes beneficiários de programas de DNA lulista, como o Bolsa Família.